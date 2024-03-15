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ПОЛІТИКА

Країни G-7 застерігають Іран від постачання росії ракет – Bloomberg

15 березня 2024, 19:22
Країни G-7 застерігають Іран від постачання росії ракет – Bloomberg
Джерело: pixabay
Іран вже перебуває під жорсткими санкціями з боку США.

Країни G7 застерегли Іран від надання балістичних ракет росії для війни в Україні, погрожуючи швидкою реакцією, якщо він це зробить. Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив що, сьогодні 15 березня союзники оприднили спільну заяву, в якій попереджають Іран, що він зіткнеться з новими покараннями, якщо продовжить продавати ракети росії. Одним з варіантів, що розглядається, є ефективна заборона польотів компанії Iran Air до Європи.

Про це пише Bloomberg.

"Якщо Іран продовжить надавати росії балістичні ракети або пов'язані з ними технології, ми готові відповісти швидко і скоординовано, в тому числі за допомогою нових і значних заходів проти Ірану", — йдеться в заяві G7.

Попередження пролунало у відповідь на сигнали про те, що Іран прагне поглибити військову співпрацю з росією, в тому числі шляхом постачання москві ракет класу "земля-земля". Високопоставлений представник адміністрації заявив, що США і їхні союзники не мають підтвердження того, що передача ракет відбулася, але заявили, що продовжать планування у випадку, якщо це станеться.

Минулого місяця адміністрація президента Джо Байдена оголосила, що запровадить нові санкції проти Ірану за підтримку російського вторгнення, після того, як агентство Reuters повідомило, що ця країна готується передати балістичні ракети російським військовим. Іран вже перебуває під жорсткими санкціями з боку США, тому ці заходи були здебільшого символічним покаранням.

США заявили, що росія все частіше звертається за зброєю до Ірану і Північної Кореї, намагаючись обійти санкції, покликані підірвати військову машину москви. Іран вже постачає росії безпілотники, керовані авіабомби й артилерійські боєприпаси для війни проти України, за словами чиновника, який додав, що надання балістичних ракет означатиме ескалацію з боку Тегерана.

Нагадаємо, військові кораблі Китаю, росії та Ірану цього тижня провели навчання з бойовою стрільбою на ключовій водній артерії Близького Сходу, у той час, як три партнери продемонстрували силу в нестабільному регіоні.

Іранракетарф тероризмвійна

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