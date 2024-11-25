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ПОЛІТИКА

Країни коаліції безпілотників виділяють €1,8 млрд для ЗСУ

25 листопада 2024, 16:08
Країни коаліції безпілотників виділяють €1,8 млрд для ЗСУ
Фото: wartime.org.ua
До неї входять 17 країн.

Цього року у рамках міжнародної Коаліції дронів країни-партнери виділяють Україні 1,8 млрд євро.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров з посиланням на партнерів з Латвії, яка разом з Британією очолює ініціативу.

Він нагадав, що у Ризі 31 жовтня вперше відбулось засідання керівної групи коаліції. Вона складається з 17 країн: Австралії, Великої Британії, Данії, Естонії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Франції, Чехії, Швеції та України.

Умєров заявив, що цього року Латвія виділяє на Коаліцію дронів 20 мільйонів євро. З них щонайменше 10 мільйонів підуть на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів — на спільні закупівлі. Також Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання військових ЗСУ за програмою пілотування безпілотників.

"Безпілотники — це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України", — підкреслив міністр оборони.

війнабезпілотникипідтримка України

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