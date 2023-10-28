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ПОЛІТИКА

Країни Латинської Америки вперше засудили війну проти України

28 жовтня 2023, 10:45
Країни Латинської Америки вперше засудили війну проти України
rada.gov.ua
Участь у форумі "Вільна Америка" взяли представники 34-х партій з 21-єї держави регіону.

Вперше країни Латинської Америки ухвалили спільну підсумкову декларацію на форму "Вільна Америка", у якій засуджується війна, яку росія розпочала проти України.

Про це розповіла заступниця голови ВР Олена Кондратюк. 

Вона наголосила, що це перша позиція християнсько-демократичних партій регіону з чітким засудженням російської агресії.

За словами Кондратюк, в декларації є окремий пункт, де латинські країни висловили солідарність з Україною, підтримали Формулу миру та засудили росію. Вона процитувала цю частину документа: "Ми солідарні з народом України, який потерпає від невиправданої, неспровокованої російської агресії. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули миру для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН". 

Це перший випадок, коли вдалося привернути увагу громадськості та політикуму Латинської Америки до війни в Україні. До того ж в такому масштабному форматі, який налічує 34 партії 21-єї держави регіону. 

Країни Латинської Америки підтримують як Україну, і росію. До других належить Куба, Венесуела та Нікарагуа.

Президент України Володимир Зеленський у березні 2023 року з відеозв'язку поспілкувався з лідером Чилі Габріелем Боричем та обговорив можливість створення "більшої консолідації" латиноамериканської підтримки України.

війнаЛатинська Америкарф тероризм

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