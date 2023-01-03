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ПОЛІТИКА

Країни НАТО обговорять план збільшення видатків на оборону, - Столтенберг

03 січня 2023, 11:44
Країни НАТО обговорять план збільшення видатків на оборону, - Столтенберг
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Деякі союзники НАТО рішуче виступають за збільшення видатків на оборону

Країни-члени НАТО обговорять цільові показники витрат на оборону впродовж найближчих місяців, оскільки деякі учасники закликають значно збільшити заплановану цільову цифру.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

"Деякі союзники рішуче виступають за перетворення поточної мети в 2% на мінімум", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.

За словами кенсека НАТО, він очолить переговори.

"Ми зустрічатимемося, у нас будуть міністерські зустрічі, переговори у столицях", - додав він.

Столтенберг не уточнив, які саме країни НАТО закликають до збільшення видатків на оборону.

Генсек НАТО заявив, що має намір досягти угоди не пізніше наступного чергового саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше Столтенберг заявляв, що часткова мобілізація, оголошена в росії у вересні, показала, що вона зараз не має бажання закінчувати війну в Україні.


УкраїнавійнаНАТОСтолтенбергоборонні витрати

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