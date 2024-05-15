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Країни НАТО повинні залучати свої системи ППО для збиття російських ракет – Расмуссен

15 травня 2024, 20:53
Країни НАТО повинні залучати свої системи ППО для збиття російських ракет – Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен. Фото: rtvi.com
За словами Расмуссена, ракети-перехоплювачі з сусідніх країн НАТО, таких як Польща та Румунія, можуть збивати російські авіаудари, які спрямовані на територію України.

Генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни альянсу повинні використовувати засоби ППО, які розташовані у Східній Європі, для збиття російських ракет та безпілотників, що націлені на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню, передає Business Insider. 

Відомо, що на початку цього року деякі члени НАТО, а саме США, Велика Британія та Франція, розгорнули винищувачі, аби допомогти протиповітряній обороні Ізраїлю перехоплювати іранські дрони та ракети. Расмуссен наголосив, що військовий альянс міг би зробити "те ж саме", аби допомогти Україні збивати повітряні цілі рф, які наближаються. 

Він припустив, що системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО можуть бути з'єднані з українськими. 

За словами колишнього генсека НАТО, завдяки таким зусиллям Україна була б захищена "набагато ефективніше", адже так вдасться захистити її оборонну промисловість та дати поштовх на відновлення, своєю чергою уникаючи відправки військ НАТО в країну. 

У BI нагадали, що станом на березень 2024 року партнери України надали майже 118 млрд доларів прямої військової допомоги, серед якої системи протиповітряної оборони, а саме американські ЗРК ATACMS, які були використані Україною з руйнівним ефектом.

Попри це, за інформацією The Wall Street Journal, рівень перехоплення повітряних цілей українською протиповітряною обороною впав з 46% протягом останніх шести місяців до 30% минулого місяця. 

НАТОАндерс Фог РасмуссенППОвійна в Україніросія окупанти

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