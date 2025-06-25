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Країни НАТО ухвалили підсумкове комюніке:деталі

25 червня 2025, 16:09
Країни НАТО ухвалили підсумкове комюніке:деталі
Фото: Економічна правда
Вони підтвердили зобов'язання підтримувати Україну
Лідери країн НАТО зобов'язалися до 2035 року почати інвестувати 5 % свого ВВП в оборону "для виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань".
 
Про це йдеться в остаточному комюніке, ухваленому на саміті в Гаазі, передає The Guardian. 
 
У п'яти пунктах декларації зазначили, що союзники подаватимуть щорічні плани комплексного огляду прогресу. Також вона містить рядок, що підтверджує "непохитну відданість 32 країн колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору, – що напад на одну країну є нападом на всіх". 
 
Є в документі й згадка про Україну: "Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою враховуватимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників".
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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