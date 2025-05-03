Країни ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти

Група планує провести повноцінну міністерську зустріч 28 травня.

Вісім країн ОПЕК+, які зустрілися 3 травня, домовилися про прискорення видобутку нафти у червні на 411 000 барелів на день.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією джерел агнества, у червні, імовірно, буде схвалено підвищення видобутку, аналогічне тому, що було узгоджено в травні. Ціни на нафту впали більш ніж на 1% в п'ятницю, оскільки трейдери готувалися до збільшення пропозиції з боку ОПЕК+.