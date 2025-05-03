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Країни ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти

03 травня 2025, 16:25
Країни ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти
Група планує провести повноцінну міністерську зустріч 28 травня.
Вісім країн ОПЕК+, які зустрілися 3 травня, домовилися про прискорення видобутку нафти у червні на 411 000 барелів на день.
 
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
 
За інформацією джерел агнества, у червні, імовірно, буде схвалено підвищення видобутку, аналогічне тому, що було узгоджено в травні. Ціни на нафту впали більш ніж на 1% в п'ятницю, оскільки трейдери готувалися до збільшення пропозиції з боку ОПЕК+.
 
Минулого місяця вісім країн збільшили видобуток нафти в травні на 411 000 барелів на добу більше, ніж планувалося, і це рішення, разом з торговельними тарифами США, допомогло знизити ціни на нафту нижче 60 доларів за барель до чотирирічного мінімуму.
 
Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у п'ятницю, оскільки трейдери готувалися до збільшення поставок ОПЕК+, тоді як побоювання щодо економічного уповільнення, спричиненого торговельною війною між США та Китаєм, спонукали експертів знизити очікування щодо зростання попиту на цей рік.
 
Ф'ючерси на нафту марки Brent у п'ятницю закрилися зі зниженням на 84 центи, або 1,4%, на рівні 61,29 долара за барель.
 
Офіційні особи Саудівської Аравії, фактичного лідера ОПЕК+, поінформували союзників і представників галузі про те, що вони не бажають підтримувати нафтові ринки подальшим скороченням поставок.
 
Ер-Ріяд розгніваний тим, що Казахстан та Ірак видобувають нафту понад заплановані обсяги в рамках ОПЕК+.
 
ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та такі союзники, як росія, скорочує видобуток понад 5 мільйонів барелів на добу, і багато скорочень мають залишатися в силі до кінця 2026 року.

 

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