Країни ОПЕК+ вирішили скоротити видобуток нафти – Reuters

Домовилися про додаткове скорочення видобутку на понад 1 млн барелів на добу.

Учасники альянсу виробників нафти ОПЕК+ попередньо домовилися про додаткове скорочення видобутку на понад 1 млн барелів на добу для підтримки цін на нафту.



Про це з посиланням на два джерела в організації пише Reuters.

Оскільки добровільне скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 млн барелів на добу та скорочення російського експорту на 300 000 барелів на добу закінчується наприкінці цього року, основна увага приділяється планам на 2024 рік.



Саудівська Аравія, росія та інші члени ОПЕК+ видобувають понад 40% світового постачання нафти, близько 43 млн барелів на добу. Загалом виробники ОПЕК+ нині стримують видобуток близько 5 млн барелів на добу.

У четвер ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent зросли на 1,4% до $84 за барель на очікуваннях нових скорочень з боку ОПЕК+.

Два делегати, які брали участь в обговоренні, заявили, що нова домовленість потенційно може призвести до скорочення видобутку на 1–2 млн барелів на добу у першому кварталі 2024 року.

Аналітик RBC Capital Markets Хеліма Крофт заявила, що Саудівська Аравія, яка в липні розпочала добровільне додаткове скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу, не захоче самостійно брати на себе додаткові скорочення.

"Ми могли б уявити сценарій, в якому росія і Саудівська Аравія продовжать свою частку до першого кварталу 2024 року і зберуть коаліцію охочих окремих виробників, готових внести добровільні коригування", – додала вона.