Країни Перської затоки скликали екстрене засідання ООН через удари Ірану по цивільній інфраструктурі

Рада отримала запит і розглядає дату проведення дебатів.

Держави Перської затоки запросили термінові дебати в Раді ООН з прав людини у Женеві через удари Ірану по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі на Близькому Сході.

Дипломатична нота, надіслана державами Перської затоки та з якою ознайомилося агентство Reuters, описує ракетні та дронові удари по Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Оману, Катару, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах як "ситуацію серйозного занепокоєння для міжнародного миру та безпеки" з серйозними наслідками для прав людини.

У дипломатичній ноті також зазначається, що "непровоковані атаки" на країни Перської затоки — попри запевнення Тегерану, що їхня територія не буде використана для ударів по Ірану — потребують негайної уваги.

Проєкт резолюції, запропонований державами Перської затоки, рішуче засуджує та закликає Іран негайно припинити удари по цивільній інфраструктурі та комерційним суднам в Ормузькій протоці, а також вимагає відшкодування збитків, завданих цивільному населенню, інфраструктурі та навколишньому середовищу.