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Країни Північної Європи підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО

03 травня 2023, 21:17
Країни Північної Європи підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО
Фото з вільного доступу
Загальну заяву зроблено на саміті Україна - Північна Європа.

Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція запевнили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві на саміті Україна - Північна Європа.

У документі, який підписали лідери країн Північної Європи, зазначається, що майбутнє України - у євроатлантичній родині. Зокрема, Євросоюз уже надав Україні статусу країни-кандидата.

"Країни Північної Європи - члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях щодо реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року", - сказано в заяві.

При цьому лідери п’яти країн запевнили, що продовжать працювати над підтримкою високого рівня цивільної допомоги Україні, у тому числі через механізми Євросоюзу.

У документі нагадали, що союзники погодилися ухвалити Україну в НАТО на саміті у Бухаресті у 2008 році. Також наша країна подала заяву на прискорене членство в Альянсі у 2022 році.

"Країни Північної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна та країни Північної Європи очікують вирішення цих питань на саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи будуть і надалі надавати рішучу підтримку зміцненню здатності України захищати себе", - йдеться у заяві.

 

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