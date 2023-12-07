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Країни Східного партнерства проведуть засідання у Брюсселі

07 грудня 2023, 16:43
Країни Східного партнерства проведуть засідання у Брюсселі
Фото: з вільних джерел
Зустріч відбудеться 11 грудня.

У Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС і країн Східного партнерства, до якого входять Україна, Молдова, Вірменія, Азербайджан та Грузія.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Зустріч  під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збере міністрів закордонних справ ЄС та їхніх колег із п'яти з шести країн Східного партнерства. білорусь, яка також входить до СхП, не буде представлена.

Комісар ЄС Олівер Варгеї також візьме участь у засіданні, яке розпочнеться о 18:00 за Брюсселем після завершення грудневого засідання Ради ЄС у закордонних справах.

"Міністри обміняються думками щодо Східного партнерства, підведуть підсумки його досягнень та визначать конкретні рекомендації щодо майбутнього політики", – йдеться у повідомленні.

На зустрічі міністри обговорять, як Східне партнерство може продовжувати забезпечувати задоволення потреб держав-членів та країн-партнерів, якими мають бути ключові пріоритети спільної роботи у 2024 році, як прискорити виконання Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства та як посилити співпрацю з такими регіонами, як Центральна Азія та Західні Балкани, а також синергію з іншими регіональними політиками, такими як "Чорноморська синергія".

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів ЄС 14-15 грудня, де розглядатимуть рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою і надання кандидатського статусу Грузії.

 

Брюсельсхідне партнерствовійна в Україніросія окупанти

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