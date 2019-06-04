Країни "Великої сімки" закликали Росію відкрити Керченську протоку для українських суден
Відповідну заяву опубліковано в комюніке G7.
"Росія своїми діями порушує норми міжнародного права. Ми висловлюємо стурбованість з приводу дій Росії проти України в Керченській протоці й навколишніх водах, які небезпечно посилили напругу. Неможливо виправдати застосування Росією військової сили проти українських суден і моряків", - сказано в документі.
Міністри закордонних справ країн G7 також закликали уникати подальшого загострення ситуації.
"Ми закликаємо Росію звільнити заарештованих членів екіпажів і судна й утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку", - заявили глави МЗС G7.
Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації атакували й захопили в полон три кораблі ВМС України - два бронекатери й буксир, а також екіпажі суден у складі 24 осіб. Моряків заарештували й вивезли до Москви, де вони тепер перебувають під арештом. Суд Москви призначив усім морякам психіатричну експертизу. Українців звинувачують у незаконному перетині російського кордону, тоді як кораблі здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.
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