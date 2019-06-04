Країни "Великої сімки" закликали Росію відкрити Керченську протоку для українських суден

Глави МЗС країн "Великої сімки" закликали Росію не перешкоджати проходу через Керченську протоку та звільнити військовополонених українських моряків.

Відповідну заяву опубліковано в комюніке G7.

"Росія своїми діями порушує норми міжнародного права. Ми висловлюємо стурбованість з приводу дій Росії проти України в Керченській протоці й навколишніх водах, які небезпечно посилили напругу. Неможливо виправдати застосування Росією військової сили проти українських суден і моряків", - сказано в документі.

Міністри закордонних справ країн G7 також закликали уникати подальшого загострення ситуації.

"Ми закликаємо Росію звільнити заарештованих членів екіпажів і судна й утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку", - заявили глави МЗС G7.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації атакували й захопили в полон три кораблі ВМС України - два бронекатери й буксир, а також екіпажі суден у складі 24 осіб. Моряків заарештували й вивезли до Москви, де вони тепер перебувають під арештом. Суд Москви призначив усім морякам психіатричну експертизу. Українців звинувачують у незаконному перетині російського кордону, тоді як кораблі здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.