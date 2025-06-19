Країни ЄС досягли домовленості щодо нової програми фінансування оборони

Угоду повинні схвалити у понеділок.

Країни Європейського союзу через побоювань нападу рф досягли угоди про схему на 1,5 млрд євро щодо фінансування оборонних інвестицій.

Про це повідомила агенція Reuters.

Країни ЄС більше року сперечалися про пропозицію Європейської комісії про Європейську оборонно-промислову програму.

Частини ширшого руху з переозброєння, спричиненого побоюваннями перед кремлем після її вторгнення в Україну 2022 року.

Проте більша частина дебатів була зосереджена на праві на участь, тоді як Франція наполягала на суворих правилах "купуй європейське" для стимулювання європейської промисловості, а такі країни, як Нідерланди, виступали за більшу гнучкість у закупівлі зброї у США, Великої Британії та інших країн.

"Відповідно до остаточного компромісу, принаймні 65% вартості компонентів товару, що фінансується за схемою, мають походити з ЄС або певних асоційованих країн, за деякими винятками", - пишуть журналісти.

Дипломати кажуть, що посли 27 країн ЄС схвалять угоду в понеділок і вона стане предметом переговорів з Європарламентом, перш ніж набуде чинності.

Група з 10 країн - Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Чеська Республіка, Болгарія, Румунія, Хорватія, Словаччина і Фінляндія - вважає, що правила мали б більшою мірою враховувати нагальну необхідність зміцнення оборони Європи. "Ми повністю підтримуємо мету підвищення європейської безпеки і стійкості за рахунок розширення оборонного співробітництва та інвестицій. Однак ми стикаємося з невідкладною загрозою європейській території та інтересам", - додали у групі.

На їх думку, оборонна промисловість ЄС, як і раніше, залежить від критично важливих компонентів, технологій і ноу-хау від однодумців із третіх країн, зокрема, трансатлантичних союзників, але країни заявляють, що не хочуть стояти на шляху початку переговорів з Європейським парламентом.

Політики кажуть, що бюджет програми в розмірі 1,5 млрд євро скромний для оборонного сектора, але критерії стали предметом запеклих суперечок, оскільки в майбутньому він може отримати більше фінансування.