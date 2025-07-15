Країни ЄС готові купувати зброю в США для України – Reuters
15 липня 2025, 18:33
Цю ідею напередодні озвучив голова Білого дому Дональд Трамп.
Кілька країн Європейського Союзу у вівторок, 15 липня, підтвердили готовність закупити зброю в США, щоб в подальшому її передати Україні.
Про це повідомляє Reuters.
В понеділок, 14 липня Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та інше озброєння, але якщо за нього готові заплатити країни НАТО.
Однак, багато деталей залишаються нерозкритими, зокрема, кількість та точні типи озброєння, які будуть надані Україні, як вони будуть оплачені та чи є можливість їх оперативно передати нашій країні.
На думку офіційних осіб США, європейські країни мають в такому випадку відмовитися від своїх запасів озброєнь, щоб передати їх Україні, а їх заміну придбати в США.
Однак, як пише видання, деякі країни ЄС, що залучені до цієї ініціативи, навіть не знають, яке саме озброєння від них хочуть отримати. Такий підхід до надання допомоги дозволив би швидше доставити зброю в Україну, але тоді оборона країн-донорів залишиться вразливою до тих пір, поки не буде отримано від США нове озброєння.
"Ми готові брати участь. Звичайно, ми не можемо зробити це самостійно, нам потрібні інші партнери - але ми готові", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.
Як повідомляє видання, голова НАТО Марк Рютте в понеділок, 14 липня під час виступу в Білому домі з президентом США заявив, що Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди і Канада хочуть взяти участь у новій ініціативі.