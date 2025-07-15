Країни ЄС готові купувати зброю в США для України – Reuters

Цю ідею напередодні озвучив голова Білого дому Дональд Трамп.

Кілька країн Європейського Союзу у вівторок, 15 липня, підтвердили готовність закупити зброю в США, щоб в подальшому її передати Україні.

В понеділок, 14 липня Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та інше озброєння, але якщо за нього готові заплатити країни НАТО.

Однак, багато деталей залишаються нерозкритими, зокрема, кількість та точні типи озброєння, які будуть надані Україні, як вони будуть оплачені та чи є можливість їх оперативно передати нашій країні.