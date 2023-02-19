Країни ЄС хочуть спільно купувати снаряди для України – Reuters

За даними агенції, в понеділок, 20 лютого, міністри закордонних справ ЄС на саміті в Брюсселі обговорять ідею спільної закупівлі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які потрібні українським військовим.

Країни Європейського союзу терміново вивчають можливості спільної закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє Reuters.

Чиновники ЄС розповіли Reuters, що такий підхід був би ефективнішим, ніж окремі замовлення членів блоку. Крім того, більші закупівлі допоможуть залучити значно більше інвестицій для промисловості.

Також агенція процитувала президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, яка переконана, що нагальність ситуації переконає членів ЄС відмовитися від концепції купувати зброю на національному рівні. За її словами, спільне замовлення озброєння може бути схожим на закупівлю ЄС вакцин проти COVID-19.