Країни ЄС мають досягти єдиної позиції щодо віз для росіян - Боррель
Країни Європейського союзу мають досягти політичної угоди щодо питання надання віз громадян рф.
Про це повідомив у середу, 31 серпня, журналістам Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю на рівні голів МЗС країн блоку у Празі.
"Перед нами широкий порядок денний, дуже важлива зустріч – неформальна зустріч, (тому) лише обговорення і жодних рішень. Але, безумовно, у питанні віз ми повинні будемо домовитися про політичне рішення", - сказав Боррель.
Голова дипломатії ЄС наголосив, що тема віз для громадян росії - "найважливіша і найбільш конкретна тема на столі" сьогоднішньої зустрічі у Празі.
"Цього тижня це широко обговорювалося. Ви знаєте, що різні держави-члени мають різні позиції. Я працюватиму на єдність, на єдину позицію, на спільну позицію. Ми не можемо дозволити собі здатися роз'єднаними у такому важливому питанні, як відносини між людьми, між російським суспільством та європейським народом", - зазначив Боррель.
Голова дипломатії ЄС зауважив, що Європа повинна думати про відносини з росією після того, що відбувається сьогодні в Україні.
"Ми повинні продовжувати робити три речі: підтримувати Україну, чинити тиск на росію та усувати ширші наслідки цієї війни, яка торкається всього світу", - наголосив Боррель.
Як повідомляв iPress, в МЗС Естонії заявили, що якщо не буде загальноєвропейської угоди про обмеження в'їзду громадян рф до Євросоюзу, країни на східному кордоні ЄС зроблять це самостійно.
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