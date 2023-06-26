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Країни ЄС не погодили виділення військової допомоги для ЗСУ

26 червня 2023, 19:23
Країни ЄС не погодили виділення військової допомоги для ЗСУ
Фото з вільного доступу
Йдеться про 8-й пакет військової допомоги для України.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли погодити виділення для України 8-го пакету військової допомоги, хоча затвердили новий внесок країн-членів до Європейського фонду миру в обсязі 3,5 млрд євро.

Про це 26 червня повідомив під час пресконференції у Люксембурзі за підсумками ради міністрів ЄС із закордонних справ Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

"Ми підтвердили наше зобов'язання підтримувати Україну, подвоїти зусилля з поставок обладнання та з тренування, зробити все, щоб підтримати контрнаступ, який здійснює Україна. Перш за все, ми погодили дуже потрібний додаток у 3,5 мільярди євро до Європейського фонду миру та негайно мали пояснити, що це не лише для України. Ухвалення 8-го пакета допомоги для України все ще не знайшло вирішення. Ми працювали особисто з усіма, намагаючись вирішити це питання якнайшвидше, тому що цей пакет підтримки для України залишається життєво важливим", – сказав Боррель.

Він нагадав, що додаткові внески до міждержавного Європейського фонду миру будуть спрямовані, окрім України, на підтримку партнерів Європейського Союзу будь-де у світі, включаючи Африку та Західні Балкани.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин блокування чергового траншу військової допомоги для України, Боррель повідомив, що продовжить працювати з Угорщиною й Україною, щоб знайти відповідні рішення.

"Мені шкода, що цей ще один транш допомоги не був погоджений. Ми продовжуватимемо працювати з Угорщиною і Україною, щоб бачити, як можемо знайти рішення, розблокувати цей стан справ", – зазначив головний дипломат ЄС.

Нагадаємо, що Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у 500 млн євро військової допомоги Україні з Європейського фонду миру державами-членами ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".

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