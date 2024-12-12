Країни ЄС обговорюють створення коаліції для гарантій безпеки в Україні

Лідери Франції та Польщі проведуть переговори щодо можливості відправки в Україну європейських військ як гарантії безпеки в разі мирної угоди з росією.

Країни ЄС розглядають варіант створення коаліції з 5−8 країн для відправки миротворчої місії в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Агентство зазначає, що лідери Франції та Польщі проведуть переговори щодо можливості відправки в Україну європейських військ як гарантії безпеки в разі мирної угоди з росією.

"Україна буде головним питанням порядку денного, коли зустрінуться два лідери, і як переконатися, що вона зможе протистояти і буде в кращій позиції для переговорів (з росією — ред)", — сказало французьке дипломатичне джерело.

Франція і Велика Британія вже обговорювали минулого місяця перспективу відправки європейських військ в Україну, тоді як аналогічні переговори також велися між Україною, країнами Балтії та Скандинавії, заявили п’ять неназваних європейських дипломатів.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає у створенні коаліції з 5−8 європейських країн, які залежать не від НАТО, а від двосторонньої угоди з Україною і сповнені рішучості діяти", — сказало джерело, обізнане про цей підхід.

За словами чиновника, коли війна закінчиться, Європа все ще зіткнеться із загрозою з боку росії, "тому нам доведеться взяти на себе частину військового тягаря" для забезпечення безпеки.

"Чи є у нас інший вибір? Я не думаю, що є якийсь правдоподібний сценарій, за якого не буде активної європейської участі в реалізації гарантій безпеки та сек’юритизації Європи загалом", — сказав високопосадовець з Європи про перспективу відправки військ.