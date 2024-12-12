Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Країни ЄС обговорюють створення коаліції для гарантій безпеки в Україні

12 грудня 2024, 16:19
Країни ЄС обговорюють створення коаліції для гарантій безпеки в Україні
Фото: з вільного доступу
Лідери Франції та Польщі проведуть переговори щодо можливості відправки в Україну європейських військ як гарантії безпеки в разі мирної угоди з росією.

Країни ЄС розглядають варіант створення коаліції з 5−8 країн для відправки миротворчої місії в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. 

Агентство зазначає, що лідери Франції та Польщі проведуть переговори щодо можливості відправки в Україну європейських військ як гарантії безпеки в разі мирної угоди з росією.

"Україна буде головним питанням порядку денного, коли зустрінуться два лідери, і як переконатися, що вона зможе протистояти і буде в кращій позиції для переговорів (з росією — ред)", — сказало французьке дипломатичне джерело.

Франція і Велика Британія вже обговорювали минулого місяця перспективу відправки європейських військ в Україну, тоді як аналогічні переговори також велися між Україною, країнами Балтії та Скандинавії, заявили п’ять неназваних європейських дипломатів.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає у створенні коаліції з 5−8 європейських країн, які залежать не від НАТО, а від двосторонньої угоди з Україною і сповнені рішучості діяти", — сказало джерело, обізнане про цей підхід.

За словами чиновника, коли війна закінчиться, Європа все ще зіткнеться із загрозою з боку росії, "тому нам доведеться взяти на себе частину військового тягаря" для забезпечення безпеки.

"Чи є у нас інший вибір? Я не думаю, що є якийсь правдоподібний сценарій, за якого не буде активної європейської участі в реалізації гарантій безпеки та сек’юритизації Європи загалом", — сказав високопосадовець з Європи про перспективу відправки військ.

ФранціяПольщавійнаЄвросоюзпідтримка України

Останні матеріали

Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється