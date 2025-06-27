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Країни ЄС побоюються купувати зброю у США через зраду Трампом України – Bloomberg

27 червня 2025, 11:11
Країни ЄС побоюються купувати зброю у США через зраду Трампом України – Bloomberg
Фото: Укрінформ
"Купувати американське" стало складно через публічні погрози Дональда Трампа і його ставлення до рф
Європейські лідери зіткнулися з незручним вибором після схвалення найбільшого зростання оборонних бюджетів. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Як зазначає видання, непросто пояснити виборцям, чому при зростанні оборонних витрат до 5% ВВП значну частку витрачають на закупівлю американських систем.
 
Лідери Європи турбуються, що можуть наразитися на більший ризик, якщо посилять свою залежність від США, чий президент "ув'язнив" їхнього головного ворога - росію - і налякав декого погрозами анексувати їхню територію.
 
Раптове рішення Трампа на короткий час призупинити обмін розвідданими з Україною на початку цього року стривожило союзників. Як заявили чиновники, виникли побоювання, що США можуть відключити американську зброю в разі кризи.
 
Занепокоєння стало настільки сильним, що Пентагону довелося випустити публічне запевнення, що винищувач F-35 не має "вимикача".
 
Лідери союзників, такі як президент Франції Еммануель Макрон, наполягали на тому, щоб покластися на європейські компанії в постачанні зброї, і ЄС прискорив виділення 150 млрд євро саме для цієї мети після обрання Трампа.
 
Канада розглядає можливість виходу з очолюваної США програми винищувачів F-35 і купівлі замість цього шведських літаків.
 
"Ми більше не повинні спрямовувати три чверті наших оборонних капіталовкладень в Америку", - заявив раніше цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
 
Коли цієї весни група американських законодавців вирушила до Копенгагена, щоб закликати данських чиновників закуповувати більше американської зброї, послання, яке вони отримали, було чітким: нам подобається ваша зброя, але публічні погрози Трампа захопити Гренландію, датську територію, роблять її купівлю політично складною...
 
Деякі данські політики пішли ще далі.
 
"Купівля американської зброї - це ризик для безпеки, на який ми не можемо піти", - заявив у березні у своєму дописі на консервативному сайті парламенту консервативний законодавець Расмус Ярлов, який очолює комітет з оборони в парламенті.
 
Однак лідери ЄС стикаються з реальністю того, що їм доведеться покладатися на США в питаннях поставок багатьох нових видів зброї, які вони планують закупити. Цю ідею доніс до них президент Дональд Трамп під час свого візиту до Європи цього тижня.
 
Але заплановане нарощування - вартістю до 14 трлн євро протягом наступного десятиліття, якщо включити відповідну інфраструктуру, за даними Carlyle - набагато перевищує поточні можливості фрагментованого європейського оборонного сектору, який був спустошений десятиліттями скорочень після закінчення холодної війни.
 
А лідерство США в ключових галузях, особливо в ракетах та іншій високотехнологічній зброї, означає, що часто немає реальної альтернативи купівлі американського.
 
"Європа і оборонна промисловість наразі не готові взяти на себе це навантаження", - сказав Тууре Лехторанта, старший виконавчий директор фінської оборонної технологічної компанії Insta Group Oy. 

 

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