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ПОЛІТИКА

Країни ЄС прагнуть більшої прозорості щодо імпорту російського газу – Reuters

15 жовтня 2024, 08:31
Країни ЄС прагнуть більшої прозорості щодо імпорту російського газу – Reuters
Члени ЄС хочуть, щоб до березня комісія запропонувала суворіші правила звітності.

Група країн ЄС, включаючи Францію та країни Балтії, звернулася до Європейської комісії з проханням посилити правила звітності щодо імпорту російського СПГ у рамках всього блоку.

Про це йдеться у листі, надісланому в комісію у понеділок, повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо (важливим) забезпечити повну прозорість імпорту російського природного газу та пролити світло на особи постачальників природного газу, що імпортують російський СПГ", - йдеться у документі.

Крім того, країни хочуть, щоб комісія посилила "зобов'язання щодо звітності про операції з розвантаження російського СПГ", оскільки публічні дані не дають "повної картини".

Члени ЄС хочуть, щоб до березня комісія запропонувала суворіші правила звітності. До них відносяться вимога до операторів сховищ СПГ надавати інформацію про частку російського СПГ у вантажах, що перевантажуються, а також вимога до операторів сховищ контролювати походження СПГ.

Документ підписали Литва, Австрія, Чеська Республіка, Фінляндія, Естонія, Латвія, Люксембург та Швеція.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що західні країни, включаючи країни ЄС, повинні збільшити контроль за експортною активністю компаній, які виробляють чутливі електронні елементи, які використовуються росіянами у виробництві зброї.

"Коли ви розкриваєте російську зброю, ви знаходите там західні електронні компоненти. Тож ми маємо продовжувати боротися проти обходу санкцій та починати цю роботу вдома. Ми маємо посилити контроль за компаніями, які експортують критичні елементи до третіх країн", - сказав Боррель.

За словами Борреля, необхідно більше санкцій проти російського "тіньового флоту" та проти російських спроможностей експортувати гідрокарбонати.

війнаЄвросоюзсанкціі проти росіїСПГ

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