Країни ЄС пропонують посилити санкції проти енергетики рф

Блок закликає до подальших торговельних санкцій проти москви.

Десять держав Євросоюзу запропонували посилити санкції проти російського енергетичного сектора.

Мова йде щодо скрапленого природного газу, та установ, які допомагають кремлю обходити чинні обмеження, пише польське агентство РАР.

Новий пакет обмежень проти москви раніше запропонували країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Швеція, Чехія та Фінляндія.

Він передбачає запровадження нових та посилення чинних обмежень, які впливають на енергетичний сектор рф, наприклад, заборону на імпорт російського газу і скрапленого природного газу або поступове скорочення його споживання.

Країни Євросоюзу закликають до посилення санкцій щодо російського "тіньового флоту" і поступової відмови ЄС від ядерної енергетики росії.

Блок закликає до подальших торговельних санкцій проти рф, зокрема санкцій на імпорт російських металів.

Також Євросоюз має накласти санкції на фінустанови третіх країн, які обходять санкції та дозволяють фінансові перекази, пов'язані з транзитом заборонених товарів до рф, або використовуючи криптовалюти для обходу обмежень.

Крім того, Євросоюз готує 16-й пакет санкцій проти росії.