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Країни ЄС узгодили пакет фінансової підтримки України

30 листопада 2023, 17:15
Країни ЄС узгодили пакет фінансової підтримки України
Фото з вільного доступу
Йдеться про 50 мільярдів кредитів та грантів впродовж наступних 4 років.

Країни Євросоюзу узгодили пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро у вигляді кредитів та грантів, які надаватимуть впроодовж чотирьох наступних років Україні.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Ган у четвер під час пресконференції, пише SkyNews.

"Пропозицію Європейської комісії підтримати Україну кредитами та грантами на суму 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років підтримали всі країни", — заявив чиновник.

Уряди країн Євросоюзу також планують переглянути довгостроковий бюджет блоку після того, як Єврокомісія запропонувала виділити додаткові кошти зі спільного бюджет для України.

"Центральна частина – це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом", – підкреслив Йоханнес Ган під час брифінгу.

 

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