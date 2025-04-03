Країни ЄС уже забезпечують понад 50% потреб України в боєприпасах – Каллас
03 квітня 2025, 13:34
Каллас Естонія
Міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться в Брюсселі 3 квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічного вторгнення росії.
Європейські країни вже забезпечують понад половину потреб України в боєприпасах, які президент України Володимир Зеленський нещодавно оцінив у 2 мільйони снарядів.
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Reuters.
"Усе просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони патронів", - сказала Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві.
За її словами, в ЄС уже є різні пропозиції і "різні країни роблять свій внесок у це, тож у нас уже є понад 50% того, що необхідно".
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України за перші три місяці року.
Міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться в Брюсселі 3 квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічного вторгнення росії.
Водночас глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустріч представників 50 країн для координації військової підтримки України у форматі "Рамштайн", що планується на 11 квітня у Брюсселі. Коаліція вперше збереться без участі міністра оборони США.