Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Країни ЄС уже забезпечують понад 50% потреб України в боєприпасах – Каллас

03 квітня 2025, 13:34
Країни ЄС уже забезпечують понад 50% потреб України в боєприпасах – Каллас
Каллас Естонія
Міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться в Брюсселі 3 квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічного вторгнення росії.
Європейські країни вже забезпечують понад половину потреб України в боєприпасах, які президент України Володимир Зеленський нещодавно оцінив у 2 мільйони снарядів.
 
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Reuters.
 
"Усе просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони патронів", - сказала Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві.
 
За її словами, в ЄС уже є різні пропозиції і "різні країни роблять свій внесок у це, тож у нас уже є понад 50% того, що необхідно".
 
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по НАТО пообіцяли виділити понад 20 мільярдів євро на військову підтримку України за перші три місяці року.
 
Міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться в Брюсселі 3 квітня, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах трирічного вторгнення росії.
 
Водночас глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустріч представників 50 країн для координації військової підтримки України у форматі "Рамштайн", що планується на 11 квітня у Брюсселі. Коаліція вперше збереться без участі міністра оборони США.

 

Кая Калласвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється