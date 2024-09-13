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ПОЛІТИКА

Країни ЄС виступають проти рішення МВФ відновити економічну співпрацю з росією – Bloomberg

13 вересня 2024, 12:52
Країни ЄС виступають проти рішення МВФ відновити економічну співпрацю з росією – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Представник Литви заявив, що країна планує порушити це питання безпосередньо з Георгієвою під час обідньої зустрічі 13 вересня у Будапешті з міністрами фінансів європейських країн, повідомили джерела.

Декілька країн Європейського Союзу мають намір оскаржити плани Міжнародного валютного фонду відновити відносини з росією з економічних питань уперше після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, на зустрічі посланців ЄС 11 вересня Франція, Бельгія та Польща, а також низка країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ, ухваленим на початку цього місяця, відновити щорічні економічні огляди з москвою.

Представник Литви заявив, що країна планує порушити це питання безпосередньо з Георгієвою під час обідньої зустрічі 13 вересня у Будапешті з міністрами фінансів європейських країн, повідомили джерела.

Дипломат додав, що, на їхню думку, цей крок пропонує президенту владіміру путіну економічну допомогу та видимість легітимності, оскільки ЄС та США прагнуть ізолювати росію.

Представник Литви також заявив, що перша місія великої міжнародної організації до росії після вторгнення в лютому 2022 року може бути використана москвою з пропагандистською метою, щоб показати, що її міжнародна ізоляція слабшає, повідомили джерела.

За їхніми словами, ЄС також планує направити Георгієвій листа, який, як очікується, підпишуть кілька членів ЄС, висловивши стурбованість процесом, який, ймовірно, веде до нормалізації відносин з москвою.

Раніше цього тижня МВФ заявив, що відновлює щорічні огляди економіки росії, оскільки економічна ситуація в регіоні "стабільніша", ніж раніше. Огляд, відомий як оцінка за статтею IV, є "взаємним зобов'язанням" фонду та його членів, заявив він.

"Стаття IV - це не опція, а інституційне зобов'язання фонду, яке виконується на благо всіх держав-членів", - заявив МВФ у відповіді на питання, надіслані електронною поштою.

"Тепер ми вважаємо, що перебуваємо у ситуації, коли можемо надати економічний аналіз", - заявив в інтерв'ю голова європейського департаменту фонду Альфред Каммер.

І МВФ, і росія відмовилися уточнити, хто був ініціатором перезапуску.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в інтерв'ю минулого тижня, що не заперечує проти щорічного огляду, але буде проти отримання Москвою фінансової підтримки МВФ. Казначейство відмовилося від подальших коментарів. росія не зверталася за допомогою до МВФ із 2000 року.

МВФ заявив, що його співробітники розпочнуть віртуальні обговорення з російською владою 16 вересня, а потім вирушать до країни для особистих обговорень. Цей візит запланований на 1 жовтня, і один із них додав, що МВФ намагався переконати Росію провести зустрічі у третій країні.

Цей крок було зроблено незабаром після того, як Ксенія Юдаєва, колишня перша заступник голови Центрального банку росії, була призначена москвою своїм представником у Раді директорів МВФ. Вона замінить Олексія Можина, який обіймав цю посаду з 1990-х років.

МВФросія загрозаЄвросоюз

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