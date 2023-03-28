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ПОЛІТИКА

Країни ЄС заборонили неекологічні автомобілі з 2035 року

28 березня 2023, 19:17
Країни ЄС заборонили неекологічні автомобілі з 2035 року
Фото: УНН
Рада Європейського союзу ухвалила скоротити на 100% викиди автомобілями CO2 з 2035 року.

Рада Європейського союзу прийняла у вівторок, 28 березня, постанову щодо суворіших стандартів викидів CO2 для нових легкових автомобілів та легких вантажівок з метою домогтися стовідсоткового скорочення таких викидів з 2035 року.

Про це повідомляє Reuters.

Новий регламент ЄС передбачає:

- скорочення викидів CO2 на 55% для нових легкових автомобілів і на 50% для нових легких вантажівок з 2030 по 2034 рік порівняно з рівнями 2021 року;

- 100% скорочення викидів CO2 для цих обох видів транспорту з 2035 року.

Нові правила передбачають скорочення викидів від автомобільного транспорту, на який припадає найбільша частка викидів у транспортному секторі, і забезпечують цілеспрямований імпульс для автомобільної промисловості, щоб "перейти до мобільності з нульовим рівнем викидів, забезпечуючи при цьому постійні інновації в галузі".

Сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком у процедурі ухвалення регламенту. Тепер його опублікують в Офіційному віснику ЄС, правила набудуть чинності на 20-й день після опублікування рішення.

ЄСекологіяавтомобілі

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