Країни ЄС заморозили понад 17 мільярдів євро фондів російського походження

90% цих фондів припадають на сім держав-членів

У країнах Європейського союзу наразі заморожено 17,4 мільярда євро авуарів російського походження.

Про це повідомив член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, 90% цих фондів припадають на сім держав-членів.

"Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали комісії про повні суми, які можливо заморозити", – сказав Рейндерс на пресконференції.

Він додав, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням рф в Україну.

Як повідомляв iPress, Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать людям, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення росії в Україну.

Довідково

Авуари - кошти банку, які знаходяться на його рахунках в іноземній валюті у закордонних банках, а також вклади приватних осіб та організацій у банках.