Країни ЄС заморозили понад 17 мільярдів євро фондів російського походження
У країнах Європейського союзу наразі заморожено 17,4 мільярда євро авуарів російського походження.
Про це повідомив член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, 90% цих фондів припадають на сім держав-членів.
"Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали комісії про повні суми, які можливо заморозити", – сказав Рейндерс на пресконференції.
Він додав, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням рф в Україну.
Як повідомляв iPress, Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать людям, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення росії в Україну.
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