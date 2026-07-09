Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Країни Європи закликали відтермінувати жорсткі біометричні перевірки на кордонах

09 липня 2026, 12:40
Країни Європи закликали відтермінувати жорсткі біометричні перевірки на кордонах
Фото: з вільного доступу
Раніше із закликом відкласти застосування нових біометричних перевірок звернулися й європейські авіакомпанії.

Дев'ять європейських країн закликали Європейську комісію продовжити дію механізму, який дозволяє тимчасово призупиняти біометричні перевірки туристів із країн поза ЄС через проблеми з новою системою контролю на кордонах. 

Про це йдеться у спільному листі країн до блоку, пише Politico.

У спільному листі до єврокомісара з внутрішніх справ Магнуса Бруннера Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія заявили, що в перші місяці роботи системи Entry/Exit System (EES) виникли "значні труднощі".

Попри підтримку нової системи, країни попросили Єврокомісію продовжити після 6 вересня 2026 року дію механізму надзвичайних ситуацій, який дозволяє прикордонникам у виняткових випадках тимчасово не збирати відбитки пальців і фотографії мандрівників, щоб уникнути черг та заторів на пунктах пропуску.

У Єврокомісії заявили, що підтримують повне впровадження EES і реєстрацію всіх громадян третіх країн, однак нагадали, що чинне законодавство вже передбачає достатню гнучкість, зокрема можливість тимчасово призупиняти збір біометричних даних у періоди пікового навантаження.

Раніше із закликом відкласти застосування нових біометричних перевірок звернулися й європейські авіакомпанії. Вони попередили, що система вже створює затримки та може ще більше ускладнити роботу аеропортів у розпал літнього туристичного сезону.

Система EES, яку поступово впроваджували з жовтня 2025 року до квітня 2026 року, передбачає обов'язкову реєстрацію громадян країн, що не входять до ЄС, за допомогою відбитків пальців і фотографування обличчя під час перетину кордону. Через труднощі з її роботою Греція вже призупинила біометричні перевірки для британських туристів до вересня, французька поліція тимчасово скасувала додаткові перевірки в порту Дувр, а в Італії попередили про ризик "катастрофи" в аеропортах у літній період.

кордонбіометріяЄвросоюз

Останні матеріали

Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється