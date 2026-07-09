Країни Європи закликали відтермінувати жорсткі біометричні перевірки на кордонах
Дев'ять європейських країн закликали Європейську комісію продовжити дію механізму, який дозволяє тимчасово призупиняти біометричні перевірки туристів із країн поза ЄС через проблеми з новою системою контролю на кордонах.
Про це йдеться у спільному листі країн до блоку, пише Politico.
У спільному листі до єврокомісара з внутрішніх справ Магнуса Бруннера Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія заявили, що в перші місяці роботи системи Entry/Exit System (EES) виникли "значні труднощі".
Попри підтримку нової системи, країни попросили Єврокомісію продовжити після 6 вересня 2026 року дію механізму надзвичайних ситуацій, який дозволяє прикордонникам у виняткових випадках тимчасово не збирати відбитки пальців і фотографії мандрівників, щоб уникнути черг та заторів на пунктах пропуску.
У Єврокомісії заявили, що підтримують повне впровадження EES і реєстрацію всіх громадян третіх країн, однак нагадали, що чинне законодавство вже передбачає достатню гнучкість, зокрема можливість тимчасово призупиняти збір біометричних даних у періоди пікового навантаження.
Раніше із закликом відкласти застосування нових біометричних перевірок звернулися й європейські авіакомпанії. Вони попередили, що система вже створює затримки та може ще більше ускладнити роботу аеропортів у розпал літнього туристичного сезону.
Система EES, яку поступово впроваджували з жовтня 2025 року до квітня 2026 року, передбачає обов'язкову реєстрацію громадян країн, що не входять до ЄС, за допомогою відбитків пальців і фотографування обличчя під час перетину кордону. Через труднощі з її роботою Греція вже призупинила біометричні перевірки для британських туристів до вересня, французька поліція тимчасово скасувала додаткові перевірки в порту Дувр, а в Італії попередили про ризик "катастрофи" в аеропортах у літній період.