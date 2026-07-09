Країни Європи закликали відтермінувати жорсткі біометричні перевірки на кордонах

Раніше із закликом відкласти застосування нових біометричних перевірок звернулися й європейські авіакомпанії.

Дев'ять європейських країн закликали Європейську комісію продовжити дію механізму, який дозволяє тимчасово призупиняти біометричні перевірки туристів із країн поза ЄС через проблеми з новою системою контролю на кордонах.

Про це йдеться у спільному листі країн до блоку, пише Politico.

У спільному листі до єврокомісара з внутрішніх справ Магнуса Бруннера Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія заявили, що в перші місяці роботи системи Entry/Exit System (EES) виникли "значні труднощі".

Попри підтримку нової системи, країни попросили Єврокомісію продовжити після 6 вересня 2026 року дію механізму надзвичайних ситуацій, який дозволяє прикордонникам у виняткових випадках тимчасово не збирати відбитки пальців і фотографії мандрівників, щоб уникнути черг та заторів на пунктах пропуску.

У Єврокомісії заявили, що підтримують повне впровадження EES і реєстрацію всіх громадян третіх країн, однак нагадали, що чинне законодавство вже передбачає достатню гнучкість, зокрема можливість тимчасово призупиняти збір біометричних даних у періоди пікового навантаження.

Раніше із закликом відкласти застосування нових біометричних перевірок звернулися й європейські авіакомпанії. Вони попередили, що система вже створює затримки та може ще більше ускладнити роботу аеропортів у розпал літнього туристичного сезону.

Система EES, яку поступово впроваджували з жовтня 2025 року до квітня 2026 року, передбачає обов'язкову реєстрацію громадян країн, що не входять до ЄС, за допомогою відбитків пальців і фотографування обличчя під час перетину кордону. Через труднощі з її роботою Греція вже призупинила біометричні перевірки для британських туристів до вересня, французька поліція тимчасово скасувала додаткові перевірки в порту Дувр, а в Італії попередили про ризик "катастрофи" в аеропортах у літній період.