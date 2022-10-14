Країни Євросоюзу отримають ще 3,5 млрд євро на розміщення біженців з України
Країни Євросоюзу, які приймають українських біженців, отримають на їхнє утримання додаткові 3,5 мільярда євро з так званого Європейського фонду регіонального розвитку.
Країни ЄС домовилися про це, схваливши пропозицію Єврокомісії.
До Німеччини з початку російського збройного вторгнення в Україну до кінця серпня прибули майже мільйон українських біженців. За даними федерального статистичного відомства, більшість українських біженців прибули в перші місяці після початку війни.
Так, за березень німецька влада зареєструвала 431 тисячу, а у квітні - 198 тисяч випадків. Відтоді кількість українців, які прибувають до Німеччини, почала знижуватися. У липні до ФРН приїхало 58 тисяч, а в серпні - 70 тисяч українців. Статистики вказують, що в серпні поточного року Україна залишалася головною країною, звідки прибували біженці до Німеччини. Водночас зафіксовано близько 78 тисяч випадків повернення в Україну.
Раніше iPress повідомляв, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.
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