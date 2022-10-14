Країни Євросоюзу отримають ще 3,5 млрд євро на розміщення біженців з України

Кошти надійдуть із так званого Європейського фонду регіонального розвитку

Країни Євросоюзу, які приймають українських біженців, отримають на їхнє утримання додаткові 3,5 мільярда євро з так званого Європейського фонду регіонального розвитку.

Країни ЄС домовилися про це, схваливши пропозицію Єврокомісії.

У квітні нинішнього року країни ЄС отримали 3,4 мільярда євро на розміщення біженців з України. Тоді кошти виділили з так званого фонду React-EU-Paket, створеного для подолання наслідків коронавірусної кризи. Вони призначалися насамперед для країн, що межують з Україною, оскільки вони прийняли найбільшу кількість біженців. За час війни росії проти України з країни, за даними ООН, до Європи виїхали понад 7,6 мільйона українців.



До Німеччини з початку російського збройного вторгнення в Україну до кінця серпня прибули майже мільйон українських біженців. За даними федерального статистичного відомства, більшість українських біженців прибули в перші місяці після початку війни.

Так, за березень німецька влада зареєструвала 431 тисячу, а у квітні - 198 тисяч випадків. Відтоді кількість українців, які прибувають до Німеччини, почала знижуватися. У липні до ФРН приїхало 58 тисяч, а в серпні - 70 тисяч українців. Статистики вказують, що в серпні поточного року Україна залишалася головною країною, звідки прибували біженці до Німеччини. Водночас зафіксовано близько 78 тисяч випадків повернення в Україну.

Раніше iPress повідомляв, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.