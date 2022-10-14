RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Країни Євросоюзу отримають ще 3,5 млрд євро на розміщення біженців з України

Кошти надійдуть із так званого Європейського фонду регіонального розвитку
Країни Євросоюзу отримають ще 3,5 млрд євро на розміщення біженців з України Фото: maps.google.ru

Країни Євросоюзу, які приймають українських біженців, отримають на їхнє утримання додаткові 3,5 мільярда євро з так званого Європейського фонду регіонального розвитку.

Країни ЄС домовилися про це, схваливши пропозицію Єврокомісії.

У квітні нинішнього року країни ЄС отримали 3,4 мільярда євро на розміщення біженців з України. Тоді кошти виділили з так званого фонду React-EU-Paket, створеного для подолання наслідків коронавірусної кризи. Вони призначалися насамперед для країн, що межують з Україною, оскільки вони прийняли найбільшу кількість біженців. За час війни росії проти України з країни, за даними ООН, до Європи виїхали понад 7,6 мільйона українців.


До Німеччини з початку російського збройного вторгнення в Україну до кінця серпня прибули майже мільйон українських біженців. За даними федерального статистичного відомства, більшість українських біженців прибули в перші місяці після початку війни.

Так, за березень німецька влада зареєструвала 431 тисячу, а у квітні - 198 тисяч випадків. Відтоді кількість українців, які прибувають до Німеччини, почала знижуватися. У липні до ФРН приїхало 58 тисяч, а в серпні - 70 тисяч українців. Статистики вказують, що в серпні поточного року Україна залишалася головною країною, звідки прибували біженці до Німеччини. Водночас зафіксовано близько 78 тисяч випадків повернення в Україну.

Раніше iPress повідомляв, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

  •  
    •  
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2022 09:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.