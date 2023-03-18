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Країни Євросоюзу спільно закуповуватимуть боєприпаси для України - Reuters

18 березня 2023, 10:16
Країни Євросоюзу спільно закуповуватимуть боєприпаси для України - Reuters
Фото з вільного доступу
Угода буде відкритою до підписання усіма 27 членами ЄС та Норвегією.

Держави, що входять до складу ЄС, спільно розміщатимуть замовлення на закупівлю для України 155-мм артилерійських снарядів. Це дозволить уникнути конкуренції між національними урядами, що призводить до зростання цін на подібні замовлення.

Про це повідомляє Reuters.

“Кілька держав ЄС підпишуть в понеділок угоду про спільні закупівлі боєприпасів для України у рамках зусиль із пришвидшення та нарощування виробництва снарядів, яких Київ конче потребує для відбиття російської агресії”, - пишуть в агентстві.

Однак хто саме долучиться до угоди, поки невідомо, оскільки деякі держави досі вивчають умови.

“Перші замовлення за новим планом можуть бути розміщені вже до кінця травня”, - стверджує Reuters.

У ЄС вважають, що об’єднання зусиль дозволить сформувати спільне більше замовлення для приватних збройових компаній, заохочуючи їх вкладати кошти у нарощування виробництва. Це також дасть змогу уникнути конкуренції між національними урядами, що призводить до зростання цін на подібні замовлення.

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