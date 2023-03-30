Країни з сильнішою позицією повинні допомагати "вразливим" державам – глава МВФ

За її словами, така допомога буде особливо важливою на тлі високих відсоткових ставок та знецінення валюти.

Країни з сильною економікою повинні допомагати іншим у боротьбі з боргами.

Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters.

За її словами, така допомога буде особливо важливою на тлі високих відсоткових ставок та знецінення валюти.

"Нам терміново потрібні швидші та ефективніші глобальні механізми для врегулювання заборгованості цих країн", - заявила Георгієва, додавши, що такі механізми принесуть значну користь як боржникам, так і кредиторам.

"Успіх усуне одне важливе джерело невизначеності у глобальній картині", - наголосила керівник МВФ.

Георгієва також сказала, що країнам необхідно працювати разом, щоб пожвавити міжнародну торгівлю на справедливій основі, щоб більше людей могли отримати вигоду з глобалізації, та диверсифікувати ланцюжки поставок на основі економічної логіки.

За словами Георгієвої, уряди також мають захищати вразливих людей у своїх країнах, які особливо сильно постраждали за останні три роки, маючи на увазі вплив пандемії COVID-19.

"Це означає фіскальну політику, яка забезпечує адресну підтримку тим, хто найбільше її потребує, або тим, хто найбільше страждає від відсутності продовольчої безпеки або кризи вартості життя", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що глава МВФ дала невтішний прогноз на 2023 рік і закликала до пильності.