Країни-члени НАТО Східної Європи збільшили витрати на оборону – Bloomberg

На країни Східної Європи припадає п’ять із семи найбільших витрат на оборону в НАТО.

14 держав-членів Альянсу збільшили витрати на оборону після вторгнення росії в Україну до рівня, небаченого з часів падіння комунізму. Тільки цього року він становить 70 мільярдів доларів.

"Президент Словаччини назвав "емоційним моментом", коли перші придбані винищувачі F-16 приземлилися в липні. Міністр оборони Польщі назвав замовлення на гелікоптери Apache трансформаційним. У Бухаресті рекламні щити з гордістю повідомляють, що американські F-35 "будують для Румунії", — пише видання.

Значну частину техніку країни закуповують на заміну радянській, відправленій в Україну. Крім того, країни також намагаються швидко наростити військовий потенціал, яким більшість країн нехтували десятиліттями.

"Після того, як ми майже нічого не робили в цій галузі протягом 20 років, це по суті стрибок від машин першого або другого покоління до машин четвертого або п'ятого покоління. Це як перехід від комп'ютера з 386 процесором до найсучасніших багатоядерних мережевих рішень", — зазначив начальник штабу збройних сил Словаччини генерал Даніель Змеко.

У свій перший день на посаді нового голови НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу інвестувати більше в оборонку та усунути прогалини.

Східний фланг НАТО почав збільшувати військові витрати, коли росія анексувала Крим у 2014 році. Естонія витратила більше за останні 18 місяців, ніж за попередні 30 років.

У 2021 році, за рік до вторгнення рф в Україну, серед найбільших економік континенту лише Велика Британія досягла встановленого Альянсом цільового показника у 2% від ВВП.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що проблема полягає в хронічній нестачі коштів. Країна, яка має спільний кордон з Росією, виділяє 3,4% ВВП.

"Проблема в тому, що ми не досягали 2% за останні 30 років, ми були на рівні 1%, а в деяких країнах навіть нижче 1% порогу. А це означає, що навантаження на платників податків різко зросло", — сказав він.

Відповідно до оцінок військового альянсу, на країни Східної Європи припадає п’ять із семи найбільших витрат на оборону в НАТО за відсотком ВВП.

Польща посідає перше місце, перевищивши 4,12 % ВВП. Менш ніж через місяць після вторгнення в Україну парламент схвалив законодавство, яке збільшило бюджет і створило спеціальний фонд для фінансування дорогих закупівель.

На другому місці іде Естонія – 3,43% , далі США – 3,38%, Латвія – 3,15%, Греція – 3,08%, Литва – 2,85%, Фінляндія – 2,41%, Данія – 2,37%, Велика Британія – 2,33% та Румунія – 2,25%.