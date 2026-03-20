Кредит на 90 млрд для України залишається заблокованим, але ми його виконаємо тим чи іншим способом – Фон дер Ляєн

Кредит для України від ЄС на 90 млрд євро залишається заблокованим через одного лідера.

Вона нагадала, що ЄС схвалив позику в грудні, і це вдалося завдяки обіцянці, що три країни ЄС участі в ній не братимуть. Йдеться про Угорщину, Словаччину і Чехію. Фон дер Ляєн запевнила, що кредит нададуть попри блокування: “Тим чи інакшим шляхом”.

Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою в грудні. Ці кошти життєво важливі для забезпечення першочергових потреб України в цей і наступний роки.

Угорщина погодилася на нього лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику. Але тепер вона блокує надання першого траншу, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянам нафтопровід “Дружба”, яким нафта з росії надходила до неї та Словаччини.

Україна сказала, що проведе ремонт лише в випадку, якщо ЄС офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Цього тижня президенти Єврокомісії і Євроради надіслали листа президенту Зеленському з пропозицією допомогти фінансово і технічно у ремонті, а також зазначили, що Угорщина від поступок відмовляється.