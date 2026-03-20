Кредит на 90 млрд для України залишається заблокованим, але ми його виконаємо тим чи іншим способом – Фон дер Ляєн

20 березня 2026, 11:33
Блокування триває через Орбана.
Кредит для України від ЄС на 90 млрд євро залишається заблокованим через одного лідера.
 
Про це за результатами саміту очільників країн ЄС повідомила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
Вона нагадала, що ЄС схвалив позику в грудні, і це вдалося завдяки обіцянці, що три країни ЄС участі в ній не братимуть. Йдеться про Угорщину, Словаччину і Чехію. Фон дер Ляєн запевнила, що кредит нададуть попри блокування: “Тим чи інакшим шляхом”. 
 
Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою в грудні. Ці кошти життєво важливі для забезпечення першочергових потреб України в цей і наступний роки. 
 
Угорщина погодилася на нього лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику. Але тепер вона блокує надання першого траншу, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянам нафтопровід “Дружба”, яким нафта з росії надходила до неї та Словаччини.
 
Україна сказала, що проведе ремонт лише в випадку, якщо ЄС офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Цього тижня президенти Єврокомісії і Євроради надіслали листа президенту Зеленському з пропозицією допомогти фінансово і технічно у ремонті, а також зазначили, що Угорщина від поступок відмовляється. 

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

