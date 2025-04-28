кремль чекає від Києва сигнал про поновлення прямих переговорів – Пєсков

В москві кажуть, що Наразі немає жодних умов щодо початку переговорів

москва чекає "сигналу" від України щодо поновлення прямих переговорів щодо завершення війни.

Про це заявив речник диктатора Володимира путіна Дмитро Пєсков.

"Триває "спеціальна військова операція". Тривають зусилля США щодо виведення процесу в мирне русло. Неодноразово підтверджувалася готовність російської сторони, президента без жодних умов до початку переговорного процесу з Україною", - сказав Пєсков.

Речник додав, що москва чекає від Києва сигнал про поновлення прямих переговорів, додавши про те, що українська влада нібито має "юридичну заборону" на такі дії.

Речник кремля також вважає, що росія залишається відкритою для переговорів щодо України.

"Але м'яч не на стороні москви, Київ поки не демонструє договороспроможність", - зазначив речник.

"Київ повинен зробити якісь дії щодо цього. У них же є юридична заборона на це. Поки ми не бачимо ніяких дій", - додав він.

також речник Кремля заявив, що нової розмови путіна з президентом США Дональдом Трампом поки заплановано, але така розмова може бути оперативно узгоджена за необхідності.

Пєсков прокоментував і заяви Зеленського щодо того, що підрозділи ЗСУ все ще присутні у Курській області, попри заяви рф про "звільнення" регіону.

Він сказав, що варто орієнтуватися на дані путіна щодо цього.