кремль через інтернет наймає молодь для диверсій у Європі – Bloomberg

росіяни готують диверсії у ЄС і готові "жертвувати" агентурою.

російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує диверсії.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела серед чиновників Європи.

У повідомленні вказується, що росія через Інтернет наймає молодих людей для диверсій.

Країни Європи повинні вжити заходів проти підвищеного ризику насильства з боку агентів, що підтримуються росією.

"За серією все більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть рука військової розвідки ГРУ", - заявили джерела.

Напередодні виборів до Європарламенту уряди країн вживають заходів, щоб боротися зі зростаючими загрозами саботажу та залякування, які фінансуються кремлем.

Чиновник заявив журналістам, що кремль більше не переймається питанням, зловлять його агента під час скоєння злочину чи ні.