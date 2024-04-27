росія все більше засуджує російських військових за вбивство – розвідка Британії

За останні три роки в росії збільшилась кількість засуджених за вбивства військовослужбовців, яке може бути пов’язане із посттравматичним стресовим розладом і зловживанням алкоголю та наркотиків.

Про це Міноборони Британії написало в соцмережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"Велика кількість вбивств, скоєних російськими солдатами і ветеранами, ймовірно, частково пов'язана з хронічними психічними розладами, пов'язаними з війною. До них відносяться посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і десенсибілізація до насильства на полі бою. Алкоголізм і вживання наркотиків через низький моральний дух і нудьгу, ймовірно, є факторами, що сприяють цьому. Ситуація ускладнюється поверненням до населення колишніх засуджених, які вже мали схильність до злочинності та екстремального насильства", - йдеться в дописі.

Відомство, посилаючись на повідомлення російського ЗМІ, пише, що в 2023 році 116 російських військовослужбовців були засуджені за вбивства, що майже на 900% більше, ніж попереднього року. У 2022 році кількість засуджених становила 13, а у 2021 році – 11.

росЗМІ повідомляє, що в минулому році колишні засуджені, які стали військовими, проходили у 190 кримінальних справах, у тому числі у 20 справах про вбивства або замахи на вбивство.

Крім того, 8 квітня 2024 року New York Times із посиланням на керівника організації "росія за ґратами" Ольгу Романову, повідомила, що 15 000 помилуваних ув'язнених російських військових повернулися до росії.