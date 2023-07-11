кремль дозволив Прігожину зберегти частину контингенту в Африці – Bloomberg

Подейкують, що це погодив російський диктатор владімір путін.

кремль згоден дозволити ПВК "Вагнер" зберегти деякі зі своїх великих операцій в Африці.



Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, за ПВК "Вагнер", зокрема, залишаться операції в Центральноафриканській республіці.

Видання зазначає, що російське Міноборони не в змозі відразу взяти на себе складні операції "Вагнера" в ЦАР, а також може потребувати приватних підрядників для досягнення своїх цілей москви в Судані та інших країнах.

Друге джерело агентства заявило, що путін, найімовірніше, залишить за групою пригожина операції, які окупають самі себе, тоді як кремль постарається взяти під безпосередній контроль країни, робота в яких російських найманців більше залежить від москви.

Журналісти також повідомляють, що двома ключовими людьми москви в ЦАР є місцевий командир "Вагнера" Віталій Перфілєв і Дмитро Ситій, який керує місцевим російським домом. Вони обидва залишаються в Бангі і проводять щоденні зустрічі з начальником армії ЦАР, сказав Хасан Буба, колишній лідер повстанців і член уряду республіки.

Також серйозним питанням для російської влади може стати майбутнє операцій "Вагнера" в Судані. Прігожин там допомагав повстанцям, які воюють з офіційною армією, тоді як москва підтримує тісні зв’язки з військовим керівництвом, зазначає Bloomberg. Як зазначає агентство, кремль міг проводити таку політику завдяки таємному розміщенню в країні найманців. Метою москви в країні може бути створення своєї першої військово-морської бази в Африці на узбережжі Червоного моря.

Одним з основних активів пригожина для африканських лідерів був його доступ до путіна, тому тепер "Вагнер" може стати менш корисним для африканських країн, сказало джерело Bloomberg у російській державній компанії, знайоме з операціями в Африці.