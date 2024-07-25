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кремль готується до блокування YouTube

25 липня 2024, 21:42
кремль готується до блокування YouTube
Ютублого
Цього тижня швидкість завантаження YouTube на комп'ютерах може знизитися до 40%.

Вже за сім днім в росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%. 

Про це повідомив голова комітету Держдуми рф з інформаційної політики Олександр Хінштейн в Telegram-каналі.

"До кінця тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного - вже до 70%. Цей захід поки що стосується лише десктопної версії сервісу", - йдеться в дописі. 

Він додав, що у москві, ймовірно, готуються до заходів щодо уповільнення завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах через "антиросійську" політику платформи.

"Деградація YouTube - вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати й ігнорувати наше законодавство", - написав Хінштейн.

За його словами, подальша доля YouTube в рф залежить "виключно від самого сервісу" і додав, що альтернативні майданчики в росії "розвиваються зараз дуже активно". 

В минулу п'ятницю, 12 липня, телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.

 
РосіяYoutube

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