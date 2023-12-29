кремль готується до реакції на можливий конфіскаційний крок західних країн – Reuters

Речник кремля Дмітрій Пєсков заявив, що вони мають конкретний список західних активів, які можуть арештувати.

У п’ятницю rремль заявив, що у них є список американських, європейських та інших активів, які будуть конфісковані, якщо лідери G7 вирішать досягнуть згоди і конфіскують $300 мільярдів із заморожених резервів російського центрального банку.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери "Великої сімки" ймовірно будуть обговорювати можливість конфіскувати заморожені російські активи під час зустрічі у лютому.

Речник кремля Дмітрій Пєсков заявив, що будь-який такий крок Заходу буде рівнозначний «крадіжці», порушуватиме міжнародне право і підриватиме резервні валюти, світову фінансову систему та економіку.

"Це буде суттєвий удар по основних параметрах міжнародної економіки, це підірве її", - сказав Пєсков журналістам. "Це підірве довіру інших країн до Сполучених Штатів, а також до ЄС як економічних гарантів. Тому такі дії чреваті дуже і дуже серйозними наслідками".

На запитання, чи існує конкретний перелік західних активів, які росія може конфіскувати у відповідь, Пєсков відповів: "Так. Є". Проте сказати, про які конкретно активи йдеться, він відмовився.

Офіційні особи США та Великої Британії працювали в останні місяці, щоб прискорити зусилля з конфіскації російських активів, заморожених у Бельгії та інших європейських країнах, і сподіваються, що лідери G7 погодяться виступити з більш рішучою заявою під час зустрічі наприкінці лютого, повідомили Reuters три джерела.

Наразі жодних рішень з питань конфіскації ще не було прийнято, і кілька країн, включаючи Сполучені Штати та Британію, потребуватимуть законодавчих змін, щоб створити необхідні органи для проведення таких конфіскацій, повідомили журналістам джерела.

Нагадаємо, Вашингтон запропонував G7 план конфіскації російських активів на $300 млрд.