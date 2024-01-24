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кремль хоче повністю обмежити критику війни проти України – розвідка Британії

24 січня 2024, 16:32
кремль хоче повністю обмежити критику війни проти України – розвідка Британії
В розвідці Британії проаналізували нове законодавство росії, яке було створене з метою придушення критики російської війни проти України.

Про це Міноборони написало в щоденному зведенні розвідки в соцмережі X (Twitter).

В зведенні написано про обговорення Держдумою рф 22 січня законопроєкту про арешт фінансових активів, включно з майном росіян, які відкрито критикують російську армії і так звану спеціальну військову операцію в Україні.

"Впродовж останніх місяців низка відомих російських письменників та музикантів були засуджені за критику російсько-української війни", - йдеться в дописі. 

В британському міністерстві згадали про затверджені в липні 2022 року президентом росії Володимиром путіним поправки до "Закону про іноземних агентів", які широко використовуються для репресій проти опонентів режиму.

В розвідці вважають, що нове законодавство, швидше за все, має на меті стримати і придушити антивоєнну опозицію.

"Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні із заходами щодо «іноземних агентів», ймовірно, має на меті повністю обмежити критику війни", – підсумували в оборонному відомстві Британії.

 

КремлькритикаРозвідка Британії

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