кремль маніпулює темою обміну полоненими – ISW

росія намагається приховати безліч зловживань щодо українських військовополонених.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

росія темою полонених хоче дестабілізувати ситуацію в Україні.

Аналітики пишуть, москва звинуватила Київ в кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими через нібито масштабні зловживання з боку росії щодо українських військовополонених.

Уповноважена з прав людини у рф Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців,.

Вона стверджує, що росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста у справах військовополонених.

Натомість представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко ще восени заяв, що росія призупиняла обмін військовополоненими влітку минулого року з невстановленої причини.

Останній обмін відбувся в лютому за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених частково через фактичне блокування обмінів російською стороною, а частково через зростання кількості дезертирів в окупаційній армії", - написано в звіті ISW.

В інституті нагадали, що в останні місяці після обміну рф вчинила низку очевидних зловживань, включаючи страти без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі, а також нібито функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Також москва використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції.

ISW вважають, що звинувачення Москалькової може бути спробою перекласти провину на Україну і приховати безліч зловживань з боку рф щодо українських військовополонених, що може призвести до розпалювання незадоволення в українському суспільстві і відвернути увагу від підтримки України з боку західних країн.

Ймовірно, кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один прийом для підриву процесу прийняття рішень в Україні, пишуть спеціалісти.