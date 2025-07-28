кремль маніпулює "загрозою нацизму" та погорожує Європі – ЦПД

Лавров заявив, що рф "воює одна проти всього Заходу".

У кремлі виступають із черговими маніпулятивними заявами, мовляв, "росія воює одна проти всього Заходу", а в Європі "закінчується вакцина від нацизму".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Міністр закордонних справ росії сергій лавров знову виступив з маніпулятивними заявами, стверджуючи, що "росія воює одна проти всього Заходу". Насправді це не так, адже рф офіційно визнала участь військ КНДР у боях на курському напрямку. Він також заявив, що "вакцина від нацизму в Європі перестає діяти", використовуючи риторику кремлівської пропаганди, яка прагне зобразити Європу нестабільною та нездатною протистояти "загрозі нацизму", тоді як сама росія продовжує агресію проти України", — кажуть у ЦПД.

У Центрі наголошують, що заяви Лаврова — це спроба створити образ ворога в Європі, виправдати агресію рф та знизити рівень підтримки України.