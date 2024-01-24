кремль може допустити до виборів "антивоєнного кандидата" – ISW
кремль, імовірно, допустить до президентських виборів "антивоєнного кандидата" Бориса Надєждіна, щоб зобразити переобрання путіна як "позитивний референдум щодо війни".
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, покликаючись на російські ЗМІ, що Борис Надєждін — єдиний кандидат у президенти, який публічно виступає проти війни в Україні.
Сам політик стверджує, що Центральна виборча комісія рф (ЦВК) буде змушена зареєструвати його кандидатом, зважаючи на його підтримку з боку російської громадськості. Передвиборчий штаб Надєждіна вже зібрав понад 100 000 підписів, необхідних для реєстрації незалежного кандидата на виборах.
У звіті йдеться про те, що, за даними російського інсайдерського джерела, кремль розробив механізм направлення всіх голосів опозиції на користь Надєждіна, щоб дати виборцям видимість вибору та в підсумку забезпечити переобрання путіна. Джерело також заявило, що Надєждіну заплатять за передачу голосів опозиції.
В ISW вважають, що так кремль може спробувати використати президентські вибори як "референдум" щодо питання війни в Україні.
"кремль може вирішити дозволити Надєждіну балотуватися як антивоєнному кандидату, щоб використати неминуче переобрання путіна як позитивний референдум щодо війни в Україні, оскільки кремль прагне підготуватися до довгострокових воєнних зусиль", — вважають аналітики.
Водночас Надєждін стверджує, що не "маріонетка кремля".