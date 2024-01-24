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кремль може допустити до виборів "антивоєнного кандидата" – ISW

24 січня 2024, 09:05
кремль може допустити до виборів
Фото: Reuters
За даними інсайдерів, для створення видимості вибору кремль може використовувати Бориса Надєждіна, який публічно виступає проти війни.

кремль, імовірно, допустить до президентських виборів "антивоєнного кандидата" Бориса Надєждіна, щоб зобразити переобрання путіна як "позитивний референдум щодо війни".

Про це йдеться у звіті  аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, покликаючись на російські ЗМІ, що Борис Надєждін — єдиний кандидат у президенти, який публічно виступає проти війни в Україні.

Сам політик стверджує, що Центральна виборча комісія рф (ЦВК) буде змушена зареєструвати його кандидатом, зважаючи на його підтримку з боку російської громадськості. Передвиборчий штаб Надєждіна вже зібрав понад 100 000 підписів, необхідних для реєстрації незалежного кандидата на виборах.

У звіті йдеться про те, що, за даними російського інсайдерського джерела, кремль розробив механізм направлення всіх голосів опозиції на користь Надєждіна, щоб дати виборцям видимість вибору та в підсумку забезпечити переобрання путіна. Джерело також заявило, що Надєждіну заплатять за передачу голосів опозиції.

В ISW вважають, що так кремль може спробувати використати президентські вибори як "референдум" щодо питання війни в Україні.

"кремль може вирішити дозволити Надєждіну балотуватися як антивоєнному кандидату, щоб використати неминуче переобрання путіна як позитивний референдум щодо війни в Україні, оскільки кремль прагне підготуватися до довгострокових воєнних зусиль", — вважають аналітики.

Водночас Надєждін стверджує, що не "маріонетка кремля".

Кремльвійна в Україніросія окупантивибори преидента

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