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ПОЛІТИКА

кремль може готувати новий "жест доброї волі" – Резніков

02 травня 2023, 14:26
кремль може готувати новий
Олексій Резніков
Для цього у рф можуть "організувати", приміром, техногенну катастрофу, щоб пояснити нею необхідність закінчити активні бойові дії.

Міністр оборони Олексій Резніков зробив припущення, що під приводом катаклізму на своїй території росія може повідомити про черговий "жест доброї волі" в Україні, який насамперед буде викликаний програшем окупаційних військ на фронті. 

Про це очільник оборонного відомства заявив в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

Він зазначив, що кремль вже шукає варіанти того, як всередині своєї країни виправдати майбутні успіхи Сил оборони. 

"Якщо поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", – наголошує Резніков. – Адже в разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і так зване "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в рф працює чудово, але з кожним разом усе складніше".

Він припускає, що для цього у рф можуть "організувати" якусь катастрофу, приміром, техногенного характеру. 

"Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території рф", – пояснив свої міркування міністр. 

Нагадаємо, Резніков пояснив, чому союзники не дають Україні винищувачі F-16.

КремльРезніковінтерв'ю

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