Перша інформація про появу на російських підприємствах корейських робітників з з’явилася ще взимку.

кремль намагається вирішити проблему нестачі робочої сили і москва вкотре звернулась до Пхеньяна по допомогу.

росія залучає громадян Північної Кореї для роботи на своїх підприємствах, розповіли в Інституті вивчення війни.

Сотні працівників КНДР вже почали працювати в росії, а росіяни вихваляють їх, порівнюючи з "заробітчанами" з країн Центральної Азії.

Перші повідомлення про появу на російських підприємствах робітників з КНДР з’явилися у російських Telegram-каналах ще в середині лютого цього року.

Так, рязанські пабліки писали, що понад сотня жінок з Північної Кореї підписало трирічні контракти на роботу на одному з рязанських складів російського маркетплейсу.

Однак підтверджень цих повідомлень тоді не було, але деякі російські ЗМІ опозиційного спрямування писали, що серед персоналу Wildberries поширюється відео, на якому нібито видно північнокорейських жінок на складі Wildberries в Електросталі московської області.

Один із місцевих підмосковних пабліків 15 квітня з посиланням на колишніх працівників Wildberries повідомляв, що на складі в Електросталі працюють "сотні" північнокорейців.

Видання в росії додають, що їхні джерела не підтвердили, що на відео були зафіксовані саме робітники з КНДР, однак стверджували, що Wildberries співпрацює з кадровим агентством, щоб залучати працівників з невизначених країн.