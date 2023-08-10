кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів росії до VPN – британська розвідка

Анонімайзер дозволяє російським громадянам отримувати інформацію з альтернативних джерел, в тому числі про війну.

Згідно з повідомленнями користувачів з росії, багато з найпопулярніших VPN впродож цього тижня стали непридатними для використання в деяких регіонах країни.

Як зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, таким чином російська влада, ймовірно, намагається посилити свої зусилля у перешкоджанні доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж.

VPN дозволяють користувачам приховувати свій доступ до інтернету, зберігати конфіденційність і обходити державну цензуру. Зокрема він дозволяє користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, у тому числі про війну в Україні.

"VPN надзвичайно популярні в росії, незважаючи на те, що з 2017 року вони є незаконними. Анонімайзер, ймовірно, є найбільшою вразливістю в спробах російської держави встановити всеосяжний внутрішній інформаційний контроль", - зазначають експерти.

Зокрема, збільшуючи кількості технічних збоїв, російська держава також розпочала кампанію з інформування громадськості, намагаючись налякати громадян і змусити їх уникати використання VPN, стверджуючи, що вони ставлять під загрозу їхні персональні дані.