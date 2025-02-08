кремль намагається приховати від росіян вплив війни на економіку – ISW

в москві заявляють про інфляцію у 9,9%, проте рівень інфляції в рф ближчий до 20%.

В Інституті вивчення війни вважають, що уряд росії подовжує інформаційну кампанію, щоб приховати ступінь негативного впливу на економіку рф через війну в Україні.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW

"кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни росії проти України на російську економіку", - пишуть в ISW.

Раніше прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін на зустрічі із правителем рф Володимиром путіним обговорив стан російської економіки.

"Мішустін заявив, що ВВП росії зріс у 2024 році на 4,1% переважно завдяки "інтенсивному" зростанню російської обробної промисловості – ймовірно, маючи на увазі нарощування рф своєї оборонно-промислової бази з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - додають аналітики.

Також Мішустін стверджував, що основний внесок у зростання обробної промисловості рф зробили машинобудування, транспортне машинобудування, автомобілебудування та виробництво комп'ютерного та електронного обладнання.

Також він заявив, що інфляція в росії досягла 9,52% у 2024 році, а путін декларував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція склала 9,9%.

"Однак реальна інфляція в росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку кремль готовий оприлюднювати, а деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в рф ближчий до 20%", - йдеться в матеріалі ISW.

Крім того, Мішустін підкреслив низький рівень безробіття в росії у 2024 році – 2,5 відсотка, але лише стисло визнав значний дефіцит робочої сили в рф, який є причиною низького рівня безробіття в росії.

Мішустін каже, що економічне зростання росії може бути менш значним у 2025 році, оскільки дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання.

"Ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску. Мішустін стверджував, що паливно-енергетичний комплекс росії адаптується і знаходить нові ринки збуту", - вказують аналітики інституту.

Мішустін додає, що російська економіка "успішно впоралася" з "безпрецедентним санкційним тиском" в останні роки, і що антиросійські санкції завдають більшої шкоди країнам, які їх запровадили, ніж санкції завдають шкоди росії.

путін також намагався представити російську економіку як сильнішу і таку, що зростає швидше, ніж економіки країн Заходу.

"Мішустін і путін, зокрема, не згадали про те, що російський Центральний банк підвищив процентну ставку до 21% у жовтні 2024 року, або про те, як росія використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль протягом останніх трьох років.

Ліквідна частина російського Фонду національного добробуту може вичерпатися до осені 2025 року", - контстатували в ISW.