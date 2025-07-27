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кремль назвав умову для відновлення відносин з Україною

27 липня 2025, 17:51
кремль назвав умову для відновлення відносин з Україною
Фото: Reuters
Тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання"
У кремлі заявили, що для відновлення відносин рф з Україною потрібне "виконання завдань СВО". Тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання".
 
Про це сказав прессекретар кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
 
Він поставив умову, що для початку росії потрібно виконати намічені цілі так званої спеціальної військової операції (СВО).
 
"Спочатку потрібно вирішити проблему і зафіксувати виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас краще це зробити політико-дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими", - заявив Пєсков, намагаючись виправдати напад на Україну.
 
Пєсков навіть додав, що "всі пропозиції про діалог були відкинуті і Україною, і західниками".
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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