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кремль не зупинить свою агресію в Україні – генерал Крістофер Каволі

10 квітня 2024, 21:55
кремль не зупинить свою агресію в Україні – генерал Крістофер Каволі
Фото: мілітарний
Активність російських наступів свідчить про те, що кремль не збирається завершувати війну.

Продовження російських наступів на сході України і пошуки підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчать про те, що путін не має намірів згортати агресію, ба більше, у кремля  перспективні плани поза Україною.

Про це заявив командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, повідомляє  Укрінформ.

"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", — наголосив командувач.

Генерал наголошує, що росія спустошує Україну, а війська рф завдають руйнувань та вбивають людей у масштабах, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", — зауважив генерал.

Попри те, що це суперечить національним інтересам США, кремль навіть не думає зупинятися.

"росія не демонструє ознак для припинення своєї агресії та не має наміру зупинятися на Україні. росія становить хронічну загрозу", — наголосив він.

Каволі додає, що Україна залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки, щоби продовжувати боротьбу.

"Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", — наголосив генерал.

Генерал підкреслив необхідність ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.

Кремльвійна в Україніросія окупантигенерал сша

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