кремль переслідує росіян за кордоном, які критикують війну путіна – Bloomberg

У центрі скандалу вже опинилися музиканти із гурту "Бі-2".

Влада росії вирішила звернути увагу на знаменитостей, які виступають із критикою війни в Україні, розв'язаною за наказом президента країни-агресорки владіміра путіна, та знаходяться за кордоном. Такі кроки послідували за безпрецедентними переслідуваннями супротивників повномасштабного вторгнення всередині росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство закордонних справ країни-агресорки наказало дипломатам переслідувати російських артистів та інших знаменитостей, які виступають проти путіна та підтримують Україну у так званих "дружніх країнах".

Так, у центрі скандалу вже опинилися музиканти гурту "Бі-2", які виступили проти війни. Їх затримали у Таїланді за порушення міграційного законодавства після двох концертів на Пхукеті.

москва домагалася депортації музикантів, які мали російське громадянство, до росії. У чотирьох учасників гурту було ізраїльське громадянство, а в одного – ще й австралійське. Після переговорів за участю консульств Ізраїлю та Австралії музикантів депортували до Тель-Авіва.

Прессекретар МЗС росії Марія Захарова звинувачувала "Бі-2" у спонсоруванні тероризму через їхню публічну підтримку України. Проурядовий депутат Андрєй Луговой, якого під час британського розслідування було визнано винним у отруєнні російського шпигуна-дисидента Алєксандра Літвінєнка у Лондоні у 2006 році, пішов ще далі.

"Нехай хлопці готуються: скоро вони гратимуть і співатимуть на ложках та на металевих тарілках, чечітку перед співкамерниками", - написав він у Telegram.

За оцінками, близько мільйона росіян залишили країну-агресорку після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Це стало найбільшим витоком мізків з часів Радянського Союзу. До них входять діячі культури, а також ті, кого російська влада називає "іноземними агентами".

У росії також ухвалили закон, який дозволяє конфіскацію майна людей, звинувачених у "дискредитації армії". До них зараховують тих, хто виступає із критикою війни.

"Абсолютна більшість виступає за необхідність покарання зрадників, які з-за кордону поливають брудом нашу країну, солдатів та офіцерів", — заявив соратник путіна та спікер нижньої палати парламенту Вячєслав Володін.