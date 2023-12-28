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кремль підготував чергову гібридну кампанію проти України – ГУР

28 грудня 2023, 18:07
кремль підготував чергову гібридну кампанію проти України – ГУР
Фото: Reuters
Окупанти планують чергову інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".

росія знову підготувала  чергову гібридну кампанію проти України, зокрема, дискредитацію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".

Про це інформують у Генеральному управлінні розвідки МО.

В середині грудня 2023 року в москві відбулося засідання так званого інституту країн СНД. Темою зібрання стала війна проти України. У розвідці зазначають, під час обговорення перспектив подальшого воєнного протистояння кремлівські так звані експерти дійшли висновку, ніби українське командування перейшло до позиційної оборони з метою: 

  • зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;
  • зміцнення оборонних ліній;
  • посилення системи ППО;
  • накопичення боєприпасів;
  • формування боєздатного резерву.

Під час так званих обговорень, кремлівські аналітики наголосили на "неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності прозахідного режиму в Києві". Крім того, у Кремлі планують запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів". 

"Мета кампанії ― підірвати легітимність Президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками і партнерами росії, і ― якщо вийде ― серед українських громадян", ― підкреслюють у ГУР.

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